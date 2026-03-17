ФАС призвали проверить российские компании на «зарплатный сговор»

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова обратилась к руководителю Федеральной антимонопольной службе Максиму Шаскольскому с просьбой проверить российские компании на предмет «зарплатного сговора».

Ранее в РБК писали, что работодатели стали договариваться не переманивать дефицитных специалистов друг у друга и сдерживать рост их зарплат, что Лантратова назвала «тревожной практикой».

По её мнению, ограничение соперничества работодателей за работников способно искажать рыночные механизмы формирования заработной платы, ухудшать положение граждан и ущемлять права наёмных работников.

«Нельзя допускать, чтобы вместо честной борьбы за хорошего специалиста компании просто договаривались между собой. Это не конкуренция, а сговор, который бьёт по карману обычных людей и тормозит развитие страны», — подчеркнула парламентарий.

