ЦБ разрешил списывать средства со счетов «О» по решению суда

4 марта Банк России опубликовал решение, которым добавил еще одно основание для списания средств со счетов «О» — деньги могут быть списаны по решению судов, говорится в решении регулятора. Первым внимание на документ обратила газета «Ведомости».

Представитель ЦБ заявил о техническом характере изменений. По его словам, у банков возникали технические вопросы в отношении данных счетов. Однако решение регулятора носит практический характер, поскольку оно способно устранить ситуации, когда судебное решение не исполняется из-за невозможности списания средств со счетов «О», говорит партнер юрфирмы Chervets.Partners Юлия Синицына. По ее словам, такие кейсы ранее возникали на практике.

До внесения изменений ЦБ реагировал на адресные запросы о списании средств со счетов «О», допуская такие операции по исполнительным документам, теперь же регулятор закрепил эту практику, добавляет управляющий партнер Semenov & Pevzner Роман Лукьянов. По словам юриста, это позволит обеспечить защиту интересов взыскателей по искам к недружественным правообладателям.

Банк России установил новый тип счетов — счета «О» — 10 июня 2022 года. Сегодня они используются для проведения расчетов с правообладателями, поддержавшими антироссийские санкции или ограничившие использование результатов их интеллектуальной деятельности либо средств индивидуализации (например, товарных знаков), либо поставку товаров/оказание услуг в России. Счета «О» открываются по инициативе должника правообладателя на имя последнего, на них зачисляются средства, положенные ему в связи с использование результатов его интеллектуальной деятельности. На такой счет, например, могут поступать лицензионные платежи за использование товарных знаков.