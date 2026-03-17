Состояние сооснователя «Яндекса» Воложа выросло на $521 млн за сутки

Состояние сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа за сутки увеличилось более чем на $500 млн.

Об этом сообщает Forbes.

По данным рейтинга Real-Time Billionaires на 17 марта, его состояние выросло на $521 млн — до $4,4 млрд, что позволило ему занять 954-е место в списке.

Рост связан с резким увеличением стоимости акций Nebius Group (бывшей Yandex N.V.).

По итогам торгов понедельника, 16 марта, бумаги компании подорожали на 15%.

Как отмечает издание, это произошло после объявления о пятилетнем соглашении с компанией Meta* на сумму около $27 млрд в сфере инфраструктуры искусственного интеллекта.

