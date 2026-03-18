Apple покинул еще один топ-менеджер

Руководитель направления домашних устройств в Apple Брайан Линч ушел в компанию Oura, где займет должность вице-президента по аппаратному обеспечению. Об этом сообщает Bloomberg.

Линч курировал развитие категории устройств для умного дома в Apple с 2022 года. Его уход может оказать влияние на реализацию стратегических инициатив компании в этом сегменте.

Ранее источники сообщали о планах Apple по выпуску настольного робота с функциями искусственного интеллекта, а также специализированного дисплея для управления экосистемой умного дома. Ожидается, что оба продукта будут интегрированы с обновленной Siri.

Компания Oura, специализирующаяся на умных кольцах, активно усиливает команду за счет специалистов из Apple. В конце 2025 года она привлекла $900 млн инвестиций при оценке в $11 млрд.

Кадровые изменения в Apple происходят на фоне серии уходов топ-менеджеров в 2025 году, включая руководителей направлений пользовательского интерфейса и искусственного интеллекта.

По слухам, Apple готовится к смене генерального директора Тима Кука, однако, по данным Bloomberg, подобные утверждения не находят подтверждения.