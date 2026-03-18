1С готовится провести IPO

Один из крупнейший российских разработчиков софта 1С может выйти на биржу осенью 2026 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника, компания уже наняла консультантов и приступила к упрощению структуры холдинга, который объединяет более 130 юридических лиц.

Важным шагом стала реорганизация основного подразделения в акционерное общество (АО), завершенная 20 февраля, и регистрация выпуска акций Банком России, пишет издание. Несмотря на то, что планы по IPO озвучивались еще в 2009 году, сейчас подготовка перешла в активную фазу. Однако источники отмечают, что акционер все еще колеблется, а системе управления, выстроенной под одного бенефициара, требуется серьезная трансформация для оценки стоимости бизнеса.

В это же время, неназванный представитель компании в ответ на вопросы издания лишь указал, что преобразование в АО — «штатная корректировка группы компаний, не связанная с изменением состава или долей владения».

Портфельный управляющий УК Альфа-Капитал Никита Зевакин указывает, что для успешного размещения группе необходимо раскрыть консолидированную отчетность, так как без понимания финансовых потоков внутри сотен юрлиц инвесторы не смогут составить представление о бизнесе. Рынку важно понимать продуктовую стратегию и мотивацию владельцев — выход из актива или новые перспективы, отмечает эксперт.

Управляющий директор Финама Леонид Павликов считает, что успех сделки будет зависеть от адекватности оценки и динамики ключевой ставки, которая к моменту IPO может снизиться до 12–14%. По предварительным оценкам, стоимость компании может составить от 250 до 300 млрд рублей, что позволит ей войти в топ-50 самых дорогих предприятий страны.

Сейчас 1С занимает ключевое положение на рынке систем планирования ресурсов, контролируя около 80% на фоне ухода зарубежных вендоров. По итогам 2025 года доля отечественных программных продуктов в этом секторе достигла 75%, при этом компания Бориса Нуралиева практически полностью заместила решения от немецкой SAP и американских Oracle и Microsoft. Выручка группы в 2022 году превышала 64,9 млрд рублей, а сам основатель 1С вошел в глобальный список миллиардеров с состоянием $1,3 млрд.