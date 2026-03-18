1С готовится провести IPO

1С может провести листинг уже осенью 2026 года
Один из крупнейший российских разработчиков софта 1С может выйти на биржу осенью 2026 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника, компания уже наняла консультантов и приступила к упрощению структуры холдинга, который объединяет более 130 юридических лиц.
Важным шагом стала реорганизация основного подразделения в акционерное общество (АО), завершенная 20 февраля, и регистрация выпуска акций Банком России, пишет издание. Несмотря на то, что планы по IPO озвучивались еще в 2009 году, сейчас подготовка перешла в активную фазу. Однако источники отмечают, что акционер все еще колеблется, а системе управления, выстроенной под одного бенефициара, требуется серьезная трансформация для оценки стоимости бизнеса.
В это же время, неназванный представитель компании в ответ на вопросы издания лишь указал, что преобразование в АО — «штатная корректировка группы компаний, не связанная с изменением состава или долей владения».
Портфельный управляющий УК Альфа-Капитал Никита Зевакин указывает, что для успешного размещения группе необходимо раскрыть консолидированную отчетность, так как без понимания финансовых потоков внутри сотен юрлиц инвесторы не смогут составить представление о бизнесе. Рынку важно понимать продуктовую стратегию и мотивацию владельцев — выход из актива или новые перспективы, отмечает эксперт.
Управляющий директор Финама Леонид Павликов считает, что успех сделки будет зависеть от адекватности оценки и динамики ключевой ставки, которая к моменту IPO может снизиться до 12–14%. По предварительным оценкам, стоимость компании может составить от 250 до 300 млрд рублей, что позволит ей войти в топ-50 самых дорогих предприятий страны.
Сейчас 1С занимает ключевое положение на рынке систем планирования ресурсов, контролируя около 80% на фоне ухода зарубежных вендоров. По итогам 2025 года доля отечественных программных продуктов в этом секторе достигла 75%, при этом компания Бориса Нуралиева практически полностью заместила решения от немецкой SAP и американских Oracle и Microsoft. Выручка группы в 2022 году превышала 64,9 млрд рублей, а сам основатель 1С вошел в глобальный список миллиардеров с состоянием $1,3 млрд.