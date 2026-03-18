Saudi Aramco возобновила работу крупнейшего НПЗ после атаки дронов
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco возобновила работу нефтеперерабатывающего завода в Рас-Таннуре, который был остановлен после атаки беспилотников.
Предприятие вновь заработало 13 марта, сообщает Reuters со ссылкой на данные отраслевой мониторинговой компании IIR.
НПЗ в Рас-Таннуре, мощность которого составляет около 550 тыс. баррелей в сутки, является крупнейшим в королевстве.
В Saudi Aramco пока не прокомментировали эту информацию.
Ранее компания приняла решение о снижении добычи на двух нефтяных месторождениях.