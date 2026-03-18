США исключили из санкционного списка три российские компании

Из-под антироссийских санкций США в среду вывели три компании и трех физических лиц. Об этом сообщило министерство финансов страны, передает РИА Новости.

Больше под антироссийские санкции не подпадает гражданка России Евгения Тюрикова, которая также известна под фамилиями Смирнова и Дяткова, россиянин Борис Воронцов и гражданин Турции Берк Тюркен.

Кроме того, из санкционного списка убрали две компании из Турции — Turken Dijital Matbaa и BSB Grup Internet ve Yapay Zeka Teknolojileri — и организацию из ОАЭ Futuris FZE.

Ранее США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указано, что операции с российскими судами разрешаются «до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года».