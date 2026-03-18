Цена нефти марки Brent на бирже ICE превысила $110 за баррель

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $110 за баррель впервые с 9 марта 2025 года.

Это следует из данных торгов.

По состоянию на 23:12 мск, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 7,14% относительно предыдущего закрытия, до $110,56 за баррель.

