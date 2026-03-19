Richemont зарегистрировал товарные знаки в России

Richemont, швейцарский бренд, приостановивший деятельность в России после начала СВО, зарегистрировал товарные знаки на территории РФ. Речь идет о продаже ювелирных изделий, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

В продажу запустят изделия Cartier и Van-Cleef. Документ содержит информацию, согласно которой заявки на регистрацию товарных знаков Santos De Cartier, Panthere De Cartier, а также Van Cleef & Arpels Frivole ведомство получило в прошлом месяце и в минувшем июле.

Заявитель — компания «Ричмонт Интернешнл С.А». В марте 2026 года Роспатент дал ей зеленый свет на осуществление деятельности в стране. Товарные знаки дают фирме возможность осуществлять продажи в России украшений и драгоценных камней, часов, художественных изделий из благородных металлов.

Ранее агентство Reuters сообщило, что итальянские ювелиры решили перерабатывать дизайны украшений с целью уменьшения в них содержания золота. Это обусловлено рекордным повышением стоимости драгоценного металла.

Несколько независимых специалистов из главных ювелирных центров Италии подтвердили рост спроса со стороны клиентов на производство более дешевых изделий.