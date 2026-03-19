Крупнейший банк готовится сократить десятки тысяч сотрудников

Порядка 20 тысяч человек останутся без работы — именно это число сотрудников планирует уволить HSBC, крупнейший британский банк. Он готовится к масштабному сокращению, передает Bloomberg.

Причина — использование технологий искусственного интеллекта (ИИ). Так, работы лишатся 10% штата, говорится в материале агентства. Согласно его данным, ситуация коснется, в частности, сотрудников глобальных сервисных центров, чья работа не связана с прямым обслуживанием клиентов.

«Такие времена»: в российском бигтехе прогнозируют волну увольнений

Сокращения численности сотрудников могут быть связаны с продажей или слиянием отделов. На данный момент в HSBC заняты примерно 210 тысяч сотрудников. Пэм Каур, финансовый директор банка, сообщила, что внедрение искусственного интеллекта рассматривается как способ сокращения расходов и увеличения эффективности. Она упомянула возможность применения ИИ в центрах обслуживания, для верификации личности клиентов и мониторинга транзакций.

По данным Bloomberg Intelligence, в течение следующих трех-пяти лет ведущие мировые банки сократят до 200 тысяч рабочих мест в результате активного использования искусственного интеллекта. В среднем, руководители IT-отделов, опрошенные BI, прогнозируют снижение численности сотрудников на 3%.