Набиуллина призвала добавить все банки в «белые списки»

При введении ограничений доступа в интернет все российские банки должны быть включены в «белые списки» Минцифры, в противном случае это решение будет рассматриваться как нарушение принципов конкуренции. Об этом в пятницу, 20 марта, заявила председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина.

© Вечерняя Москва

Об этом она заявила во время пресс-конференции, посвященной ключевой ставке, передает страница ЦБ в соцсети VK.

18 марта бывший депутат Государственной думы Андрей Свинцов рассказал, что белые списки будут включать в себя все повседневные онлайн-ресурсы, в том числе банковские приложения, кроме тех, которые могут представлять угрозу. Экс-парламентарий подчеркнул, что в случае отключения мобильной связи у россиян исчезнет доступ только к «сомнительным ресурсам», в то время как обычные сервисы продолжат работать качественно. Днем ранее Свинцов заявил, что мобильный интернет заработает в крупных российских городах в течение одной–двух недель.