Российская компания потеряла более триллиона рублей

Санкции и последовавшая за ними продажа зарубежных активов обошлись «Лукойлу» в 1,667 трлн рублей убытка по итогам 2025 года. Это следует из отчетности компании, передает РБК.

После того как США ввели ограничения против нефтяного концерна в октябре 2025 года, бизнес за пределами России фактически перестал приносить доход. Компания списала инвестиции в структуру LUKOIL International, которая объединяла почти все зарубежные проекты. В отчетности этот блок теперь значится как прекращенная деятельность.

Общий минус «Лукойла» по итогам года составил 1,059 трлн рублей. Для сравнения: прибыль от работы внутри страны упала до 96,65 млрд — годом ранее показатель был в восемь раз выше. Операционная прибыль сократилась в два раза, опустившись до 526,6 млрд.

Продажа иностранных активов еще не завершена. В январе 2026 года «Лукойл» подписал предварительное соглашение с фондом Carlyle. Сделку еще должны одобрить регуляторы, включая американский OFAC. Активы в Казахстане в нее не вошли.