Wildberries запустил офлайн-оплату «WB кошельком»

«WB кошелек» теперь можно использовать для оплаты товаров и услуг офлайн-бизнеса. Прием платежей доступен только через терминалы «Эвотор», говорится в сообщении объединенной компании Wildberries & Russ («РВБ»).

Для начала приема оплаты предпринимателю нужно скачать бесплатное приложение на смарт-терминал и заключить соответствующий договор с «WB банком». Клиенты могут платить через QR-код в мобильном приложении маркетплейса.

Инструмент поможет бизнесу оптимизировать расходы на эквайринг, утверждают в «РВБ». При этом точные тарифные сетки в сравнении с традиционными банковскими картами в компании не раскрывают.

Для пользователей «WB кошелька» установлены регуляторные ограничения. Клиентам доступны два вида кошельков: анонимный и верифицированный.

Анонимный кошелек можно открыть без идентификации. Максимальный остаток на нём ограничен 15 тысячами рублей. Общий лимит операций в месяц — 40 тысяч рублей. Вывод средств с анонимного кошелька не предусмотрен.

Для верифицированного кошелька требуется упрощенная идентификация через «Госуслуги» — в личном кабинете Wildberries (раздел «Баланс») или в приложении Balance Pay. В этом случае остаток может достигать 60 тысяч рублей, а расходные операции — 200 тысяч рублей в месяц. Вывод денег возможен по СБП.

Схожий продукт был у Ozon — в 2021 году появился «Ozon счет». Позже его заменила полноценная банковская карта , которой можно расплачиваться повсеместно.