«Лукойл» списал зарубежные активы на 1,67 трлн рублей

ЛУКОЙЛ полностью списал свою долю в Lukoil International GmbH, в результате чего убыток от обесценения за 2025 год составил 1,667 трлн рублей, следует из отчёта компании по МСФО.

В компании пояснили, что утрата контроля над группой LIG произошла из-за введённых ограничительных мер, которые сделали невозможным управление зарубежными активами, передаёт РИА Новости.

«После утраты контроля над LIG инвестиция была полностью списана», — говорится в отчёте.

Как уточняется, компания потеряла доступ к информации о деятельности Lukoil International, включая движение денежных средств и решения руководства.

При этом ЛУКОЙЛ сохраняет право собственности на активы, однако не может управлять ими и зависит от решений регулятора OFAC в вопросе их возможной продажи.

Ранее сообщалось, что саудовская компания Midad Energy может приобрести международные активы ЛУКОЙЛа.