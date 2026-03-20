ФАС заявила о необходимости ограничить комиссии на Wildberries и Ozon

Маркетплейсы в России устанавливают разные условия ведения бизнеса для российских и иностранных продавцов. Об этом заявили члены Экспертного совета Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по развитию конкуренции в области информационных технологий, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках прошедшего заседания в ФАС установили, что неравные комиссии, а также инвестирование в цены селлеров без их согласия создают неравные условия для работы и ущемляют права и интересы продавцов и покупателей.

В результате эксперты заявили о необходимости Wildberries и Ozon проработать равные условия работы применительно к категориям товаров и порядок уведомления об этом продавцов и покупателей.

«Также платформам необходимо изменить оферты и технический функционал, предусматривающий получение согласия продавцов на инвестиции цифровых платформ в цены на их товары, обеспечив при этом добровольность и отсутствие ущемления интересов продавцов на платформе в результате такого решения», — заявили в ФАС.

В объединенной компании Wildberries Russ напомнили о принципиальной важности сохранения комиссий и скидок как важной части рыночной модели работы цифровых платформ, одновременно обеспечивающей и гибкость, конкурентоспособность бизнеса и отвечающей интересам покупателей.

«Компания находится в диалоге с регулятором и участникам рынка для выработки конкретных шагов по реализации рекомендаций экспертного совета», — пояснили «Ленте.ру».

Ранее участники рынка предупредили, что запрет скидок-бонусов на маркетплейсах, на чем настаивают крупнейшие российские банки, обернется к заметным ростом цен на товары в онлайн-рознице. Такая мера приведет к разгону инфляции в России, которая и так находится на высоком уровне. Это станет серьезным ударом для рядовых потребителей, заявили общественники.