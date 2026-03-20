Ирак объявил форс-мажор на месторождениях иностранных компаний

Власти Ирака приняли решение о введении форс-мажора на нефтяных месторождениях иностранных компаний из-за проблем с экспортом через Ормузский пролив, сообщает Reuters.

Ирак объявил форс-мажор на всех нефтяных месторождениях, которые разрабатывают иностранные компании, передает РИА «Новости».

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в министерстве нефти страны, причиной стали военные действия, которые нарушили навигацию через Ормузский залив и фактически заблокировали основную часть экспорта нефти из Ирака.

В сообщении агентства отмечается, что эскалация ситуации вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива. Этот маршрут считается ключевым для мировых поставок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива. Проблемы с навигацией через пролив уже отразились на объемах экспорта и добычи нефти странами региона.

Ранее ведущие нефтесервисные компании Halliburton и Schlumberger начали вывозить персонал с иракских месторождений в Кувейт.

Власти Ирака ранее приостановили добычу на крупнейшем в стране месторождении Румейла.