Активы энергетических гигантов Европы находятся под угрозой на Ближнем Востоке

Иран угрожает наносить ответные удары в случае нападения на инфраструктуру страны. Атакам могут подвергнуться не только объекты, принадлежащие странам залива, но инфраструктура западных компаний. "РГ" напоминает, какие активы европейских энергетических гигантов находятся под угрозой.

© Российская Газета

Франция

Французский энергетический гигант TotalEnergies уже сообщил, что сократил 15 процентов своей мировой добычи нефти и газа из-за войны на Ближнем Востоке. Французы контролируют нефтеперерабатывающий завод SATORP в Саудовской Аравии, морское нефтяное месторождение Аль-Шахин в Катаре и нефтяное месторождение Хальфайя в Ираке. Производство на части объектов уже остановлено. Пока продолжают работать заводы в Саудовской Аравии, добывается нефть в ОАЭ.

Британия

Британская BP добывает примерно 10 процентов своей нефти на месторождениях в ОАЭ и Ираке. Компании принадлежит часть терминалов в нефтекомплексе FOIZ в порту Фуджейра в ОАЭ. Этот терминал считается третьим по величине в мире центром по хранению нефти и нефтепродуктов. Отгрузка нефти на нем сейчас приостановлена. До начала войны BP добывала на Ближнем Востоке 500 тысяч баррелей в день.

Shell располагает заводом по сжижению газа Pearl GTL в Катаре. Завод может перерабатывать около 45 млн кубометров газа в сутки. Работа предприятия остановлена 20 марта. Кроме того, компания владеет 30 процентами акций QatarEnergy, которая уже объявила форс-мажор по поставкам СПГ. Всего ближневосточные активы обеспечивали 11 процентов от общего объема производства Shell.

Италия

Итальянская Eni добывает нефть в Ираке. Компания уже сократила численность персонала на нефтегазовом месторождении Зубайр в Ираке в качестве меры предосторожности. Кроме того, Eni владеет долей акций компании ADNOC Refining, которая управляет нефтеперерабатывающим комплексом Ruwais в ОАЭ. Комплекс уже несколько раз подвергался атакам и сейчас не работает.