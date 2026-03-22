Активы энергетических гигантов Европы находятся под угрозой на Ближнем Востоке
Иран угрожает наносить ответные удары в случае нападения на инфраструктуру страны. Атакам могут подвергнуться не только объекты, принадлежащие странам залива, но инфраструктура западных компаний. "РГ" напоминает, какие активы европейских энергетических гигантов находятся под угрозой.
Франция
Французский энергетический гигант TotalEnergies уже сообщил, что сократил 15 процентов своей мировой добычи нефти и газа из-за войны на Ближнем Востоке. Французы контролируют нефтеперерабатывающий завод SATORP в Саудовской Аравии, морское нефтяное месторождение Аль-Шахин в Катаре и нефтяное месторождение Хальфайя в Ираке. Производство на части объектов уже остановлено. Пока продолжают работать заводы в Саудовской Аравии, добывается нефть в ОАЭ.
Британия
Британская BP добывает примерно 10 процентов своей нефти на месторождениях в ОАЭ и Ираке. Компании принадлежит часть терминалов в нефтекомплексе FOIZ в порту Фуджейра в ОАЭ. Этот терминал считается третьим по величине в мире центром по хранению нефти и нефтепродуктов. Отгрузка нефти на нем сейчас приостановлена. До начала войны BP добывала на Ближнем Востоке 500 тысяч баррелей в день.
Shell располагает заводом по сжижению газа Pearl GTL в Катаре. Завод может перерабатывать около 45 млн кубометров газа в сутки. Работа предприятия остановлена 20 марта. Кроме того, компания владеет 30 процентами акций QatarEnergy, которая уже объявила форс-мажор по поставкам СПГ. Всего ближневосточные активы обеспечивали 11 процентов от общего объема производства Shell.
Италия
Итальянская Eni добывает нефть в Ираке. Компания уже сократила численность персонала на нефтегазовом месторождении Зубайр в Ираке в качестве меры предосторожности. Кроме того, Eni владеет долей акций компании ADNOC Refining, которая управляет нефтеперерабатывающим комплексом Ruwais в ОАЭ. Комплекс уже несколько раз подвергался атакам и сейчас не работает.