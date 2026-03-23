Qatar Airways вывела часть самолетов за пределы Катара

Катарская авиакомпания Qatar Airways временно разместила часть своих самолетов в отдельных аэропортах за пределами страны в связи с текущей ситуацией в регионе и сокращением полетов, сообщила авиакомпания изданию Doha News.

«Некоторые самолеты авиакомпании были на время размещены в аэропортах за пределами Катара», – заявили в перевозчике.

При этом точное количество размещенных за границей самолетов Qatar Airways не уточняется, поскольку ситуация с полетами остается динамичной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, катарские авиационные власти разрешили выполнение ограниченного числа пассажирских рейсов. Воздушное пространство страны закрывали для полетов до утра 10 марта. Из-за конфликта в регионе авиакомпания Qatar Airways отменила более 400 рейсов.