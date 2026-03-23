Компании в РФ перестали нанимать новых сотрудников взамен уволившихся

Компании все чаще отказываются от найма новых сотрудников взамен ушедших. Работодатели предпочитают перераспределять обязанности внутри команды или автоматизировать часть задач, снижая потребность в замещении кадров, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные опроса SuperJob.

При этом массовых увольнений не наблюдается: бизнес старается удерживать персонал из-за сохраняющегося дефицита работников. В случае финансовых трудностей компании чаще вводят неполную занятость или сокращенную рабочую неделю, а не идут на сокращения.

Массовые сокращения проводили или планировали в феврале только в 2% компаний. При этом оптимизация численности персонала уже происходит в 13% организаций. Компании расстаются прежде всего с неэффективными сотрудниками и сворачивают проекты, не оправдавшие затрат.

Темпы найма продолжают снижаться: количество вакансий за год уменьшилось примерно на 20%, особенно в ретейле, IT, логистике и добывающих отраслях. Выросло только число вакансий в службах доставки – на 2%. Одновременно растет число резюме — россияне стали активнее искать работу, что усиливает конкуренцию на рынке труда.

Эксперты связывают такую стратегию с оптимизацией расходов: на фоне экономической неопределенности компании сокращают издержки, в том числе на персонал. Кроме того, найм требует времени и дополнительных затрат на поиск, обучение и адаптацию сотрудников.

В итоге рынок постепенно смещается в сторону работодателя: вакансий становится меньше, но уровень безработицы остается низким, а сотрудники сохраняют относительную уверенность благодаря альтернативным форматам занятости и подработки.

Ранее стало известно, что ОАО «РЖД» в 2026 году планирует сократить центральный аппарат на 15%. Это затронет до 6 тыс. сотрудников. Не менее 20% сотрудников в рамках трансформации бизнеса сократит «Просвещение».