Мишустин переназначил Белозерова на должность главы РЖД

Олег Белозеров будет возглавлять ОАО «РЖД» в течение еще одного пятилетнего срока.

Об этом 23 марта сообщила пресс-служба кабмина со ссылкой на соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Правительство назначило Белозерова на должность президента ОАО «РЖД» в 2015 году, а в 2017 году он стал генеральным директором — председателем правления ОАО «РЖД». В 2021 году Белозеров был переназначен на должность главы компании сроком на пять лет.