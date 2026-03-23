Производители продуктов в РФ пожаловались на низкие цены в магазинах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила жалобу со стороны производителей продуктов питания на действия торговых сетей, которые вынуждают их компенсировать последствия собственной ценовой политики. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Обращение на имя замглавы ведомства Тимофея Нижегородцева направили Национальный союз хлебопечения, Рыбный союз, «Союзнапитков» и «Руспродсоюз». Оно связано с неразрешимыми противоречиями в рамках контрактов на текущий год.

Ретейлеры настаивают на фиксировании в соглашениях собственной доходности и компенсациях в том случае, если она окажется ниже. Под доходностью они понимают разницу между закупочной ценой и той, что установлена на полках магазинов.

Однако производители не имеют возможности влиять на розничную цену, а последняя, как правило, устанавливается с помощью алгоритмов. Нередко торговые сети ради привлечения трафика делают ее ниже, чем у конкурентов по соседству.

Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев отметил, что магазины сами часто теряют управление над своей доходностью, и новый формат контрактов нужен им для того, чтобы перенести все риски на производителей. Компенсировать недополученные доходы могут через штрафы в пользу третьих лиц или скидки.

Еще одним поводом для жалобы стало желание одного из ретейлеров заблокировать для производителя ограничивать время проведения скидочной акции. В нормальных условиях такие действия согласуются — ради больших продаж производитель снижает закупочную цену, а продавец делает то же самое с розничной. Однако теперь торговые сети хотят, чтобы акционная цена стала бессрочной, а издержки понесли поставщики.

Как отмечается в материале, стремление ретейла переписать контракты в свою пользу можно объяснить снижением доходности бизнеса. Рентабельность продаж падает из-за сокращения покупательной способности населения.

Опрошенные эксперты не исключают, что ФАС примет сторону поставщиков, потому что новые требования можно расценить как навязывание невыгодных условий договора, что прямо запрещается антимонопольным законодательством. В этом случае дело может закончиться штрафом в 2,5-5 миллиона рублей за каждый эпизод.

Ранее Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) сообщила, что в феврале торговые сети на 1,3 процента по сравнению с январем снизили розничные цены на социально значимые продукты.