Маркетплейсам могут запретить определять стоимость товаров

Минпромторг России предложил ограничить полномочия маркетплейсов в вопросах ценообразования, сообщает РБК со ссылкой на законопроект министерства. В ведомстве пояснили, что право устанавливать стоимость продукции планируется оставить исключительно за продавцами.

По информации Минпромторга, в рамках первых изменений маркетплейсы должны будут согласовывать с продавцами любые скидки на товары. Продавцы при этом смогут запретить проведение акций как для всей продукции, так и для отдельных товаров.

В ведомстве уточнили, что на следующем этапе планируется полностью запретить маркетплейсам участвовать в определении цен. Такая мера позволит продавцам самостоятельно контролировать стоимость своих товаров на платформах.

Минпромторг считает, что изменения помогут выровнять условия конкуренции. В министерстве отметили, что низкие цены на маркетплейсах приводят к тому, что другие продавцы теряют покупателей, и предложенные ограничения направлены на устранение этого дисбаланса, передает издание.

Ранее Ozon и Wildberries пересмотрели правила работы для продавцов после рекомендаций экспертного совета при ФАС РФ. В ведомстве рассказали, что с 1 ноября Wildberries отказался от использования индекса остатка товара. Ozon в свою очередь обновил правила возврата заказов, отмененных или возвращенных без претензий к качеству. Кроме того, Ozon предпринял шаги для устранения практики блокировки личных кабинетов пользователей без объяснения причин.