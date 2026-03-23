Названы бенефициары отключения интернета в центре Москвы

Отключения мобильного интернета в центре Москвы с начала марта привели к росту посещаемости заведений с публичным Wi-Fi и, соответственно, дополнительному доходу для них. Об этом со ссылкой на оценку участников рынка пишут «Ведомости».

По данным Hot-WiFi (оператор публичного Wi-Fi), кафе, рестораны, торговые точки, отели и бизнес-центры с доступом к интернету могли привлечь около 3,4 миллиона клиентов свыше обычного трафика, что увеличило выручку на шесть миллиардов рублей.

Всего за первые две недели марта число подключений к публичным сетям Wi-Fi в центре столицы выросло в четыре раза, до 23 миллионов уникальных сессий, а трафик увеличился в 3,5 раза, до 54,7 терабайт.

На железнодорожных вокзалах Москвы число подключений стало больше в 2,5 раза, подтвердил представитель «Транстелекома». «Ростелеком» указал, что заявки на услуги фиксированной связи с Wi-Fi-роутером выросли на 40 процентов из-за проблем с мобильным интернетом.

Директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова описала ситуацию с интернетом в центре Москвы как переходную. Регистрироваться в публичных сетях стало проще, но остаются проблемы с СМС или вызовами с кодами авторизации.

Вместе с тем опрошенные изданием участники рынка говорят не о дополнительной прибыли, а о потерях, связанных с недоступностью мобильного интернета. В том числе они жалуются на сложности с доставкой, оплатой и доступом к программам лояльности.

Замгендиректора по стратегическим проектам оператора «Обит» Михаил Телегин предположил, что один день серьезных ограничений мобильной связи в Москве обходится бизнесу в сумму до миллиарда рублей. В основном проблемы касаются малого бизнеса и сфер, где мобильный интернет критически важен, — это такси, каршеринг, службы доставки.

Ранее сообщалось, что сервисы аренды электросамокатов намерены предоставлять доступ к услуге через СМС, которое будет автоматически отправляться после считывания QR-кода.