Путин обозначил новую задачу для нефтегазовых компаний

На фоне роста мировых цен на углеводороды Владимир Путин предложил нефтегазовому сектору отказаться от сиюминутной выгоды в пользу финансового оздоровления. Президент акцентировал внимание на необходимости сократить долговую нагрузку перед отечественными банками.

Об этом глава государства заявил во время совещания по экономическим вопросам.

«Российским нефтегазовым компаниям стоим подумать о том, чтобы направить дополнительные доходы от роста мировых котировок углеводородов на снижение долговой нагрузки, на погашение задолженности перед отечественными банками», — заявил Путин.

Кроме того, он добавил, что ключевым условием для уверенного движения вперед остается грамотное управление фундаментальными макроэкономическими показателями.

Президент РФ подчеркнул, что в фокусе внимания должны оставаться динамика кредитования, объем денежной массы и долгосрочная устойчивость бюджетной системы. Самым важным условием уверенного роста экономики Путин назвал сбалансированность всей макроэкономической конструкции, а также постоянный мониторинг и управление наиболее важными параметрами — рост денежной массы, динамика кредитования и состояние бюджетной системы.