До конца 2026 года меры ответственности за распространение рекламы в мессенджере Telegram и на видеохостинге YouTube применяться не будут.

Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС России).

«Согласно ч. 10.7 ст. 5 федерального закона «О рекламе» не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством РФ. По фактам размещения рекламы в Telegram и YouTube ФАС анализирует содержание рекламы, дату заключения договора, дату введения ограничений на работу платформы, дату публикации рекламы, основания еe размещения, в том числе договоры и платежные поручения. Очевидно, что хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие рекламные каналы. Поэтому в отношении рекламы в Telegram и YouTube необходим переходный период до конца 2026 года, в течение которого меры ответственности за распространение рекламы на таких ресурсах применяться не будут», – говорится в материале.

В пресс-службе добавили, что контроль за соблюдением законодательства о рекламе при размещении рекламы на платформах, ограничения в отношении которых были введены ранее (Instagram, Facebook – принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ), а также на VPN-сервисах будет продолжен с применением соответствующих мер ответственности. Размещение рекламы на таких ресурсах не допускается.