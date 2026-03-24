Преемника Decathlon собрались банкротить

АО «Октоблу», управляющее сетью магазинов спортивных товаров Desport (преемник ушедшей из России в 2022 году сети Decathlon), столкнулось с новыми финансовыми проблемами. На прошлой неделе ООО «Юридическая сила» и ООО «Элара» сообщили о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве компании, пишет «Коммерсантъ».

Представители первого потенциального истца указали, что представляют интересы шести контрагентов сети. Ранее «Октоблу» удавалось оперативного урегулировать претензии, но теперь их становится все больше, а скорость уплаты долгов существенно снизилась.

Еще в 2023 году Desport получила прибыль в размере 2,6 миллиарда рублей, а 2024-й закончила с убытком в размере почти три миллиарда рублей. Данных по 2025 году пока нет, однако суммарная исковая нагрузка к компании за этот период достигла 1,08 миллиарда рублей по 125 делам. Часть претензий была связана с заявлениями о банкротстве, но до последнего времени «Октоблу» удавалось решать споры в свою пользу.

Руководитель проектов практики «Корпоративные финансы» компании Strategy Partners Людмила Ракова объяснила ухудшение ситуации общими проблемами ретейла. В условиях высоких процентных ставок обслуживание кредитов подорожало, что вместе с падением продаж приводит к кассовым разрывам, задержкам платежей и росту долгов.

Ранее стало известно, что управляющая российскими магазинами бюджетной одежды Modis компания «Одежда 3000» подала заявление о банкротстве. Кроме того, из-за долгов близка к закрытию всех магазинов ООО «Сезонная коллекция», которое управляет брендами обуви Zenden, Thomas Munz, Mascotte, Salamander, Munz Store.