В России хотят выдавить иностранцев из нефтесервиса

Приоритет при заключении госконтрактов на бурение и ремонт скважин планируется отдавать российским компаниям и их партнерам из стран ЕАЭС. Соответствующие изменения законодательства должны быть подготовлены к концу июня, пишут «Известия».

Мера коснется нефтесервисных услуг — бурения, ремонта, геофизических исследований и сейсморазведки. Сегодня отечественные и дружественные компании зачастую уступают иностранным игрокам, которые, несмотря на санкции, продолжают работать в России. Их доля на рынке объемом около 2,5 трлн рублей оценивается примерно в 15%. Речь идет о компаниях, входящих в «большую четверку» — Baker Hughes, Halliburton, SLB и Weatherford. После 2022 года часть из них продала бизнес местному менеджменту, другие формально остались, но работают с ограничениями.

Введение нацрежима, по мнению экспертов, обеспечит гарантированный сбыт для отечественных разработчиков и производителей высокотехнологичного оборудования — систем телеметрии, роторных управляемых систем, программного обеспечения.

Депутат Госдумы Юрий Станкевич назвал инициативу инструментом защиты технологического суверенитета, но предупредил о рисках: дефиците технологий на переходном этапе, росте издержек и снижении конкуренции. По его словам, спецрежим стоит вводить поэтапно и только для тех услуг, где подтверждена достаточная локализация.

В Минприроды и Минфине подтвердили, что тема прорабатывается профильными структурами. В Минэнерго отметили, что российские нефтесервисные компании уже предоставляют широкий спектр услуг в рамках действующих требований. Эксперты добавляют, что при введении ограничений важно не потерять доступ к технологиям, необходимым для разработки трудноизвлекаемых запасов, иначе эффективность добычи может снизиться.