Назван новый повод для роста цен на водку в России

С начала текущего месяца «Росспиртпром», крупнейший производитель спирта в России, начал продавать его ряду предприятий только по предоплате, а с 1 апреля на такой формат работы предлагается перевести все контракты. Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

Участники рынка связывают решение с пересмотром порядка уплаты акциза, вступающим в силу с июля этого года. Если сейчас его платит ликероводочный завод, то через три месяца вся ответственность ляжет на производителя сырья.

По оценкам экспертов, изменения станут поводом для роста цен на алкоголь. Как объяснил президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский, торговые сети на предоплату продукции вряд ли перейдут, таким образом производители фактически займутся кредитованием всей цепочки выпуска за свой счет, то есть будут вынуждены увеличивать отпускную стоимость.

В настоящее время условия оплаты спирта определяются индивидуально, в некоторых случаях отсрочка может превышать два месяца. За это время предприятие успевает произвести товар и получить средства за него, не прибегая к кредитованию и не допуская лишних расходов.

Московский считает, что ликероводочным заводам придется привлекать дополнительное финансирование в размере 7-8 процентов от оборота по спиртовой продукции, а такая сумма для водочного бизнеса выглядит очень серьезной. По его мнению, отдельные участники рынка не справятся с нагрузкой и в крайнем случае вынуждены будут останавливать производство.

Ранее сообщалось, что по итогам февраля водка в России стала самым подорожавшим видом алкоголя. В годовом выражении она поднялась в цене на 16,08 процента, что почти в три раза выше официальной инфляции, составляющей 5,91 процента.