Netflix решил зарегистрировать товарный знак в России

Американская компания Netflix подала в Роспатент заявку на регистрацию своего товарного знака по четырём категориям, включая создание и распространение фильмов.

Заявка на регистрацию товарного знака была подана компанией «Нетфликс, Инк» 23 марта, сообщает ТАСС.

Речь идет о четырех классах международной классификации товаров и услуг, в которые входят загружаемые программы и приложения для развлечений, а также сервисы для доступа к онлайн-контенту.

В список также включены услуги по маркетинговому продвижению развлекательных проектов, созданию, производству и распространению аудиовизуальной продукции, в том числе фильмов. Регистрация товарного знака должна защитить бренд от подделок и недобросовестного использования.

«Известные зарубежные бренды стараются обеспечить как регистрацию, так и продление действия своих торговых знаков на территории России», – говорил ранее глава Роспатента Юрий Зубов.

Он подчеркивал, что это необходимо для сохранения репутации компании, даже если бренд временно не работает на российском рынке.

Напомним, в 2022 году Netflix объявил о прекращении работы в России на фоне событий вокруг Украины.

