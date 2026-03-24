ФАС запретила ретейлерам требовать компенсацию снижения доходов

ФАС России выдала федеральным торговым сетям предписание, в котором потребовала скорректировать практики их взаимодействия с поставщиками и запретила ретейлерам требовать компенсацию снижения доходов.

Об этом пишет «Коммерсант».

Ранее антимонопольная служба выяснила, что торговые сети включили в договоры с поставщиками нормы о гарантированной доходности, компенсации недополученной прибыли и бессрочных промоценах. Таким образом они нарушили закон о торговле. Согласно предписанию ФАС, торговые сети должны скорректировать подходы и отчитаться об этом до 27 марта.