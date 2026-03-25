Российская кризисная отрасль столкнулась с неожиданной проблемой

Угледобывающие компании с прошлого месяца сталкиваются с дефицитом полувагонов, что с трудом позволяет им выполнять планы по погрузке угля. Об этом говорится в письме губернатора Кемеровской области Ильи Середюка, оценивающего ситуацию как критическую, главе ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Олегу Белозерову, передает «Коммерсантъ».

По словам главы региона, выдерживать график поставок в восточном направлении угольщики пытаются за счет перераспределения порожних вагонов, прибывших под погрузку в западные порты и во внутрироссийском сообщении. Однако он видит реальный риск срыва соглашения о вывозе 55 миллионов тонн угля на экспорт из восточных портов страны.

Сами предприятия отрасли подтверждают неожиданную проблему. Например, «СДС-Уголь» указывает, что с 1 по 19 февраля обеспеченность вагонами, пригодными для грузовых операций, составила 70 процентов от согласованных объемов.

Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников предупредил, что среднемесячные финансовые потери отрасли от дефицита полувагонов можно оценить в 0,8-1,2 миллиарда рублей недополученной прибыли. В натуральном выражении это означает от двух до трех миллионов тонн стоимостью 13-20 миллиардов рублей.

Источник издания среди операторов рассказал, что собственники грузового подвижного состава активно списывают вагоны. У некоторых из них срок службы заканчивается только в 2034 году, однако рост стоимости капитального ремонта и ухудшение экономики дальних угольных маршрутов делает невыгодной их эксплуатацию.

В Минэнерго заверили, что ситуация с обеспечением грузоотправителей порожними вагонами находится под контролем. Представитель РЖД опроверг наличие проблемы, указав, что соглашение о вывозе угля с Кузбассом перевыполняется. Локальные дефициты вагонов в компании объяснили проблемами операторов и сбоями в работе портов.

Ранее Росстат сообщил, что из-за низких мировых цен и западных санкций убытки российских угольных компаний в 2025 году превысили 400 миллиардов рублей. По оценке замглавы Минэнерго Дмитрия Исламова, в 2026-м предприятия отрасли получат совокупный убыток в размере более 500 миллиардов рублей.