Маркетплейсы обяжут открывать ПВЗ в отделениях «Почты России»

Маркетплейсы должны открыть пункты выдачи заказов (ПВЗ) в отделениях «Почты России». Об этом сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В ведомстве уточнили, что речь идет о маркетплейсах, включенных в реестр цифровых платформ.

«[Они] обязаны открывать ПВЗ в почтовых отделениях либо доставлять товары напрямую туда», — говорится в сообщении Минцифры.

Эта мера включена в закон о поддержке «Почты России», который направлен на модернизацию отрасли и расширение доступных для населения услуг.

Кроме того, согласно новому законопроекту, «Почта России» получит право доступа к почтовым ящикам жителей многоквартирных домов, сможет продавать безрецептурные лекарства и станет единым каналом доставки юридически значимых сообщений от государственных органов.

Также почтальонов освободят от массовой доставки квитанций ЖКУ — россияне будут получать платежки на портал «Госуслуги». Однако пенсионерам продолжат доставлять бумажные квитанции на дом.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает маркетплейсы публиковать в карточках товара ссылки на сертификат соответствия. Поправки были внесены в закон «О защите прав потребителей» и начнут действовать с 1 сентября 2026 года. Требование не распространяется на бывшие в употреблении товары. Помимо этого, сертификат не будут требовать для тех продуктов, к которым документ могут предоставить на месте физического заключения договора купли-продажи.