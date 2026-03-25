Подсчитаны убытки западного бизнеса в России за четыре года

Западный бизнес в период с 2022 по 2025 годы недополучил в России свыше $610 млрд выручки и как минимум $16 млрд чистой прибыли. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Если в 2021 году компании недружественных стран заработали на российском рынке более $280 млрд, то в последующие четыре года — в среднем на $153 млрд меньше ежегодно.

Из 3,4 тыс. западных компаний, присутствовавших в России, страну покинули или приостановили работу 1,8 тыс. Раскрывали свои финансовые показатели 1,3 тыс. компаний, эти данные и проанализировала газета.

Отмечается, что компании США чаще других уходили из России. Сейчас в стране продолжают работать 38% американских предприятий.

Компании из Европы с достаточно высоким уровнем финансовых вложений продолжали работать в России в 48% случаев. Чаще всего российский рынок покидали фирмы из Ирландии (13% оставшихся), Финляндии (19%), Норвегии (22%) и Швеции (25%). Более 70% компаний из Греции, Словении, Словакии, Венгрии и Италии продолжили работать в России.

По данным газеты, наибольшие убытки потерпели автопромышленность ($215 млрд), потребительский рынок ($115 млрд) и производители электроники ($94 млрд).