Недружественные государства потеряли более $610 млрд выручки и минимум $16 млрд чистой прибыли в результате ухода или приостановки деятельности своих компаний из России после 2022 года. Такие подсчеты приводят «Ведомости».

Всего за это время страну покинули или приостановили работу 1820 из 3420 корпораций, зарегистрированных в недружественных юрисдикциях. Основной удар пришелся на сотню крупнейших по выручке компаний — на них пришлось около 60% оборота иностранного бизнеса в РФ и примерно такая же доля недополученных доходов ($87 млрд из $153 млрд в год).

Как отмечает гендиректор Baikal Lobridge Эдуард Войтенко, крупные корпорации уходили активнее, чем малый бизнес. Они оказались под мощным давлением акционеров и инвесторов: для них решение остаться означало репутационные риски, превышающие сиюминутную прибыль, а также угрозу вторичных санкций. Небольшие компании, напротив, чаще предпочитали сохранять присутствие на российском рынке.

Британская газета The Telegraph 13 марта осветила новость о том, что возможное снятие США ограничений на импорт российской нефти до 11 апреля может позитивно сказаться на экономике России. В статье также было указано, что Великобритания не согласна с решением президента США Дональда Трампа об отмене санкций в отношении российской нефти.