Россия сорвала куш: Индия закупила 60 млн баррелей нефти

Индия резко увеличила закупки российской нефти, что обеспечило Москве рекордные доходы от экспорта, которых не наблюдалось с начала 2022 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

«Индийские нефтеперерабатывающие компании закупили около 60 миллионов баррелей российской нефти с поставкой в следующем месяце. Это ослабляет страх дефицита на фоне сбоя поставок из-за войны на Ближнем Востоке», — пишет автор материала Ракеш Шарма.

По данным аналитической компании Kpler, объем закупок вдвое превышает февральские показатели. Российское сырье, которое поставляется со скидкой от 5 до 15 долларов за баррель относительно эталона Brent, стало востребованным после того, как фактически закрылся Ормузский пролив. Рост спроса стал возможен благодаря временным послаблениям со стороны американской администрации.

«Скачок закупок последовал за выданным Индии разрешением США принимать российскую нефть, погруженную на суда до 5 марта. Замысел — компенсировать дефицит, вызванный фактическим закрытием Ормузского пролива», — отмечают эксперты.

До этого момента индийские компании, включая Mangalore Refinery & Petrochemicals и Hindustan Mittal Energy, ограничивали сотрудничество с Москвой под давлением Вашингтона. Однако необходимость диверсификации поставок на фоне ближневосточного конфликта заставила Нью-Дели вернуться к прежним объемам закупок.

Согласно прогнозам аналитиков, доходы Кремля от экспорта сырой нефти сейчас достигли пиковых значений. Кроме того, на фоне текущей нестабильности индийские производители начали наращивать импорт из других стран, включая Венесуэлу, чтобы обезопасить свои энергетические потребности.