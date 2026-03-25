Создатель ChatGPT изменил бизнес-стратегию

ИИ-компания OpenAI остановит поддержку своей видеоплатформы Sora, генерирующей реалистичные видео, и прекратит связанное с работой над проектом сотрудничество с Walt Disney, что в том числе предусматривает отказ от соглашения об инвестициях в миллиард долларов. Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), шаг предпринят в рамках смены бизнес-стратегии создателя чат-бота ChatGPT, в котором в том числе перестанут поддерживать видеофункционал. Соответствующие шаги связывают с ожидающимся в конце года IPO компании.

Гендиректор Сэм Альтман прямо заявил сотрудникам OpenAI, что продукты с использованием видеомодели будут сворачиваться. В публикации отмечается, что компания сейчас активно перенаправляет ресурсы и усилия лучших специалистов на так называемые инструменты повышения производительности для бизнеса и частных пользователей. Так, на прошлой неделе было объявлено об объединении приложения ChatGPT, инструмента для программирования Codex и браузера в одно «суперприложение».

Таким образом, OpenAI, по сути, решила броситься в погоню за Anthropic — другой ИИ-компанией, созданной в 2021 году ушедшими от Альтмана сотрудниками. В прошлом месяце Anthropic вывела на рынок инструменты, появление которых обрушило на 300 миллиардов долларов капитализацию разработчиков программного обеспечения. Были представлены плагины для чат-бота Claude, призванные в том числе автоматизировать такие задачи, как анализ финансовых данных, составление юридических документов, поддержка клиентов, научные исследования, продажи.

Ранее стало известно, что на фоне растущей конкуренции на ИИ-рынке компания Илона Маска xAI стала направлять своих инженеров в офисы потенциальных корпоративных клиентов, пытаясь переманить их за счет индивидуального подхода.