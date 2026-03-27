Visa подала заявки на новые товарные знаки в России

Международная платежная система Visa подала в России заявки на регистрацию четырех товарных знаков для работы в сфере связи и транспортных перевозок.

Международная платежная система Visa подала в Роспатент заявки на регистрацию четырех товарных знаков в России, выяснило РИА «Новости» по данным ведомства. Документы поступили в марте, заявителем указана компания «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн».

После успешной регистрации под новым товарным знаком компания сможет оказывать услуги связи и заниматься организацией транспортных перевозок. Другие детали поданных заявок в материалах Роспатента не раскрываются.

В начале марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке операций в России. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжили обслуживаться внутри страны оператором платежной системы «Мир» – НСПК. Тогда НСПК рекомендовала банкам сохранять возможность использования карт с истекшим сроком действия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская компания Visa в конце прошло года подала три заявки на регистрацию товарных знаков в России в сферах ухода за телом, холодного оружия и временного проживания.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявила об отсутствии обращений от Visa и Mastercard в ЦБ по поводу возвращения на российский рынок.