Банкам предложили отказаться от 50-летнего срока хранения персональных данных

В Минцифры предложили сократить срок хранения большинства согласий граждан на обработку данных, собираемых банками через инфраструктуру «Цифрового профиля», с 50 лет до семи дней. Об этом указано в опросе, который ЦБ разослал кредитным организациям в середине марта 2026 года, с ним ознакомился «Коммерсантъ».

Согласия клиентов, например, на предоставление кредитов и на операции с овердрафтом будут храниться семь дней, а согласие на открытие счета в цифровых рублях — полгода, указано в документе. В связи с этим участники банковского рынка находят инициативу нелогичной и говорят о том, что, скорее всего, она исходила от технических специалистов, предположивших, что это поможет снизить нагрузку на ИТ-мощности.

«Никаким другим соображением нельзя логически объяснить, почему согласие на открытие счета цифрового рубля, которое требует пары минут и происходит один раз, должно храниться шесть месяцев, а согласие на получение кредита — семь дней», — заявил МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков.

Полувековой срок хранения согласий граждан на обработку персональных данных, выданных с помощью «Цифрового профиля», избыточен, и граждане не раз просили сократить его, отметили в Минцифры. Кроме того, большинство операций с согласиями разовые и «окна в семь дней достаточно», а для многоразовых операций установят срок в полгода, добавили в министерстве, не исключив при этом, что впоследствии предложенный срок может вновь измениться.