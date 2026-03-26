Зарплаты курьеров в Москве превысили доходы специалистов с дипломом

Средние заработные платы столичных курьеров продолжают расти. Сейчас выплаты доставщиков уже превышают доходы многих специалистов, получивших высшее образование. Сервис SuperJob подсчитал, что медианная ежемесячная плата курьеров составляет 137 тысяч рублей, что на 12 процентов больше, чем у дипломированных специалистов и на 27 процентов больше квалифицированных работников без высшего образования.

За последний год доходы курьеров выросли на 5 процентов, а с января по март 2026 года они подскочили еще на 10 процентов ввиду сезонного спроса зимой.

В то же время доставка остается одним из немногих сегментов на рынке труда, в котором сохраняется рост спроса на персонал. Сейчас, по сравнению с 2025-м годом, спрос на курьеров вырос на 2 процента, при этом в среднем по рынку общее количество доставщиков упало на 20 процентов.

По словам аналитиков, рынок показывает устойчивую динамику на фоне высокой потребности бизнеса в оперативной логистике. В то же время объем зарплат в сегменте уже опережает многие профессии, которые требуют длительного обучения, говорится в материале.

За видимой простотой работы в службе доставки скрыта высокая степень ответственности и физической нагрузки, ведь здесь работает простой принцип: больше доставил — больше заработал. «Вечерняя Москва» узнала подробности о работе столичных курьеров.