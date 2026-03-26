Путин отметил вклад бизнеса в экономическое возрождение Донбасса и Новороссии

Президент России Владимир Путин высоко оценил вклад российского бизнеса в экономическое возрождение Донбасса и Новороссии.

Об этом он сказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в национальном центре «Россия».

«Спасибо вам большое. За вклад в экономическое возрождение Донбасса и Новороссии», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что такое партнёрство необходимо для ответа на текущие экстраординарные вызовы.

Ранее Путин поблагодарил регионы за поддержку бойцов СВО и их семей.