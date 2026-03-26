Путин призвал не проесть нефтегазовые сверхдоходы

Возникшие у российских компаний в результате операции Израиля и США в Иране и перекрытия Тегераном Ормузского пролива нефтегазовые сверхдоходы необходимо использовать аккуратно, сохраняя благоразумие. Об этом во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) рассказал президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

© Lenta.ru

Он предупредил представителей отрасли о том, что не следует поддаваться соблазну и «проедать» возникшую прибыль, например, пускать ее на дивиденды. Одновременно глава государства считает недопустимым раздувать бюджетные расходы, ориентируясь только на сиюминутный приток нефтегазовых доходов.

Ранее на совещании по экономическим вопросам Путин заметил, что нефтегазовым компаниям надо подумать о направлении дополнительных доходов на снижение долговой нагрузки, то есть на погашение долгов перед банками. По его мнению, такое решение стало бы «зрелым».

Рост мировых цен на нефть в результате обвала предложения привел к тому, что стоимость российского сырья также достигла многолетних максимумов, а желающих ее купить прибавилось. Воспользоваться этой возможностью наращивания доходов в полной мере мешают проблемы с экспортными мощностями, возникшие из-за ударов беспилотников.