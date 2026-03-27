Лавров заявил о попытке рейдерского захвата российских нефтяных компаний

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с France Télévisions заявил, что весь зарубежный бизнес российских компаний «Лукойл» и «Роснефть» в настоящий момент подвергается попытке рейдерского захвата.

Об этом пишет ТАСС.

«Так что не мы используем свои действия на международной арене для того, чтобы попытаться извлечь незаконную выгоду», — сказал глава ведомства.

Ранее стало известно, что американские санкции, введенные в отношении «Лукойла» прошлой осенью, помешали российской нефтяной компании запустить бизнес по торговле зерном. Ограничения повлияли на работу с банковскими каналами и контрагентами.

Лавров указал на готовность США пойти на все ради ресурсов

В октябре Минфин США ввел новые рестрикции против двух крупных российских нефтяных компаний, в том числе компании «Лукойл». Санкции затронули все структуры, находящиеся под их контролем, а также все компании, прямо или косвенно принадлежащие «Лукойлу» на 50 и более процентов.