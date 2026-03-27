Арктика привлекает ЦОД для ИИ и майнинга

Растёт интерес к размещению дата-центров для искусственного интеллекта и промышленного майнинга в Арктической зоне России. К северным регионам присматриваются как крупные компании, так и инвесторы меньшего масштаба. В числе проектов — пилотный майнинг криптовалют «Газпром нефти» с использованием попутного газа.

Регулирование также влияет на рынок: с 1 марта 2026 года в России будет запрещён майнинг в ЦОД, включённых в госреестр Минцифры, чтобы проекты не использовали льготы для классических дата-центров. Запрет не касается объектов с собственной генерацией, например на основе попутного газа.

Эксперты считают, что пока речь идёт не о массовом тренде, а о точечных инвестициях отдельных игроков с доступом к дешёвой энергии. Ключевой фактор — экономика энергоресурса, а не география: газовые активы используются для высокопроизводительных вычислений и майнинга как способ монетизации.

По оценке Тимофея Кузьменко, генерального директора компании Promminer, говорить о формировании масштабной тенденции преждевременно. Речь идёт скорее о точечных решениях отдельных инвесторов:

«Размещение мощностей ЦОД для ИИ и промышленной добычи цифровых валют в Арктической зоне не является тенденцией для сколько-нибудь ощутимой доли отрасли. Это не более чем перемещение деятельности конкретными инвесторами, имеющими соответствующие возможности, в зоны, где они имеют доступный и дешевый ресурс для работы».

Примеры арктических проектов включают дата-центр в индустриальном парке «Зеленец» (Республика Коми), где электроэнергия вырабатывается из природного газа и расходуется на вычисления и майнинг. Модель собственной генерации фиксирует себестоимость энергии и снижает зависимость от тарифов, а использование попутного газа снижает экологические издержки.

При этом северные проекты сталкиваются с ограничениями: необходим стабильный интернет, экстремальные температуры увеличивают расходы на эксплуатацию, а логистика и кадровая инфраструктура остаются критически важными.

Таким образом, арктические ЦОД пока остаются нишевыми проектами инвесторов с доступом к газу. Массового переноса индустрии не происходит, а классические площадки с развитой инфраструктурой остаются более предсказуемыми для большинства компаний.