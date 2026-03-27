Альфа-Банк купил платформу MarketGuru

Сделка позволит банку укрепить позиции в сегменте электронной коммерции и развивать цифровые сервисы для предпринимателей

© Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк объявил о приобретении платформы аналитики для селлеров MarketGuru.

Сделка направлена на развитие цифровых сервисов для предпринимателей и укрепление позиций банка в сегменте электронной коммерции. Интеграция позволит расширить экспертизу в области торговых онлайн-площадок и получить доступ к аналитическим данным, исследованиям и инсайтам поведения селлеров.

После сделки MarketGuru сохранит руководство и команду, а также получит доступ к инфраструктуре и технологической базе банка для ускорения развития продукта.