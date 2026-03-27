Новая технология Google ударила по акциям компаний-производителей оперативной памяти

Котировки крупнейших производителей чипов памяти, например южнокорейских Samsung и SK Hynix, упали на 5% и 6% соответственно, сообщает CNBC. Ранее Google представила TurboQuant — это технология, которая может в разы сократить количество оперативной памяти, которая требуется для искусственного интеллекта. Дефицит оперативной памяти возник как раз из-за высокого спроса со стороны ИИ-сектора.

Ранее производители памяти сообщали, что не будут выпускать больше продукции как раз потому, что разрабатывалась некая новая технология, отмечает соучредитель ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования «26.20» Максим Горшенин:

Максим Горшенин, соучредитель ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования «26.20»:

«Для производителей памяти прорыв по сжатию памяти был понятен, было очевидно, что все к этому идет — изобретут новый алгоритм, что-то появится. Поэтому появление и направление сил в сторону оптимизации было вполне очевидным и логичным шагом. И то, что рынки мгновенно отреагировали и капитализация компаний упала, это прямое явление. Открыто новое направление, в него сейчас все ринутся, направят свои усилия. И да, действительно, столько много оперативной памяти требоваться не будет, но уже выкуплены существенные объемы. Но так как внезапно появляется больше памяти, чем ее требуется, спрос упадет, будет оптимизация. Действительно, цены пойдут вниз, это вполне логично. Естественно, при условии сохранения геополитической обстановки. К чему я клоню? Например, условно Тайвань, который производит более 80% всех микросхем, которые сделаны по самым передовым технормам, на 100% зависит от поставок гелия, которые идут из Кувейта, а оттуда сейчас ничего не идет. Поставок гелия нет, запасы остались в районе недели. В компании TSMC экстренно ищут, у кого этот гелий купить. Также могут произойти какие-нибудь ситуации в Корее, и мы увидим другой взлет цены. Но пока что этого не произошло».

Тем не менее, несмотря на падение на этой неделе, акции компаний-производителей оперативной памяти в целом показывают внушительный рост. За последний год котировки Micron и SK Hynix выросли более чем на 300%.