Bank of America выплатит $72,5 млн для урегулирования иска жертв Эпштейна
Корпорация Bank of America согласилась выплатить 72,5 миллиона долларов для урегулирования группового иска от имени жертв педофила Джеффри Эпштейна. По данным Bloomberg, сторона обвинения утверждает, что банк содействовал финансисту Эпштейну в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, помогая в проведении многомиллионных переводов.
Денежные компенсации будут выплачены группе женщин, подвергшихся сексуальному насилию со стороны Эпштейна или его сообщников в период с июня 2008-го по июль 2019 года.
"Хотя мы по-прежнему придерживаемся наших предыдущих заявлений, сделанных в рамках этого дела, в том числе о том, что Bank of America не способствовал преступлениям, связанным с торговлей людьми, <...> это соглашение позволяет нам оставить данный вопрос позади и обеспечивает дальнейшее завершение дела для истцов", - заявил представитель банка Билл Холлдин.
Bloomberg отмечает, что, согласно иску, Bank of America обвинялся в активном сокрытии "подробностей и доказательств, касающихся его содействия и пособничества в сексуальной торговле людьми, осуществляемой Эпштейном". Кроме того, бывшая спутница Эпштейна Гислейн Максвелл также пользовалась счетами в Bank of America в своей нелегальной деятельности.