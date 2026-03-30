Одна из крупнейших российских сетей одежды начала закрывать магазины

По итогам 2025 года российская сеть одежды и обуви O'STIN закрыла 62 магазина (открыла 19), а число сотрудников за это время сократилось на 15 процентов, до 4,9 тысячи человек. Об этом со ссылкой на отчет компании по РСБУ (российский стандарт бухгалтерской отчетности) пишут «Известия».

Источники, знакомые с планами ретейлера, утверждают, что развитие сети по состоянию на 2026 год приостановлено. В марте стало известно, расширение остается на паузе, а закрытие имеющихся точек продолжится, так как они стали убыточными.

К такому развитию событий привели рост расходов на логистику и налоги, а также падение продаж. В прошлом году они упали на 17,4 процента, до 40,4 миллиарда рублей. Выручка компании сократилась на 13 процентов, до 49,9 миллиарда рублей, а прибыль — в 1,6 раза, до 887,4 миллиона.

Сеть O'STIN (входит в ГК «Спортмастер») основана в 2003 году. В 2024 году ее доля на рынке оценивалась в 2,1 процента, что позволяло ей занимать пятое место. Как отмечается в материале, под оптимизацию из-за сложной ситуации на рынке попадают все бренды ГК «Спортмастер».

Ранее сообщалось, что в 2025 года количество магазинов с продукцией брендов Concept Group (сети женской одежды Concept Club, детской одежды Acoola и нижнего белья Infinity Lingerie) упало на 47 процентов, а Gloria Jeans намерена в текущем году закрыть около 150 магазинов.

Кроме того, заявление о своем банкротстве подала сеть магазинов одежды Modis, а обувной ретейлер Zenden (бренды Zenden, Thomas Munz, Mascotte, Salamander, Munz Store) из-за больших долгов и растущего числа исков от контрагентов может закрыть все торговые точки.