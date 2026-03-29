Две трети банков России ушли в минус

Свыше 60% российских кредитных организаций столкнулись с падением прибыли или прямыми убытками по итогам февраля 2026 года. Пока крупнейшие игроки рынка удваивают свои доходы, малые и средние банки оказываются на грани выживания из-за снижения ключевой ставки до 15,5% и массовых неплатежей по кредитам малого бизнеса, сообщает «Коммерсантъ».

В публикации говорится, что доля проблемных долгов юрлиц за год подскочила с 5,8% до 11%, что вынуждает кредиторов массово направлять средства на формирование резервов вместо получения прибыли.

Специфика бизнеса небольших организаций делает их крайне уязвимыми к изменению монетарной политики.

«У средних и малых банков в силу ограниченности конкурентных позиций и каналов продаж почти всегда значительно выше запас ликвидности в относительном выражении и вместе с тем меньше платных пассивов», — поясняет управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

По его мнению, зависимость от размещения свободных средств в ЦБ при низких ставках лишила сотни банков привычного дохода, оставив их с дорогими обязательствами перед вкладчиками.

Дальнейшее развитие ситуации обещает стать еще более жестким испытанием для средних участников рынка.

«Мы полагаем, что в ближайшие несколько лет будет наблюдаться увеличение расходов банков вследствие инфляции, роста налоговой нагрузки, затрат на импортозамещение и внедрение таких систем, как цифровой рубль», — резюмирует директор группы Kept Денис Левицкий.

По мнению эксперта, этот процесс приведет к дальнейшему вымыванию прибыли в среднем сегменте, в то время как сектор будет формально удерживаться на плаву лишь за счет сверхдоходов десяти крупнейших гигантов.