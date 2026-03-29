Филиппины купили у России нефть «из крайней необходимости»

Компания Petron Corp., единственный нефтепереработчик на Филиппинах, закупила у России 2,48 млн баррелей сырой нефти, поскольку страна Юго-Восточной Азии ищет по всему миру альтернативных поставщиков для удовлетворения внутренних энергетических потребностей в условиях продолжающейся войны в Иране.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Если нынешний кризис затянется, а альтернативные источники сырой нефти останутся недоступными или недостаточными, Petron может снова быть вынуждена рассмотреть возможность закупки российской нефти для пополнения национальных запасов топлива», — говорится в заявлении материнской компании San Miguel Corp., направленном рыночным регуляторам поздно вечером в пятницу.

Материнская компания San Miguel сообщила, что сырая нефть из России пополнит запасы нефтепродуктов Petron до июня. Там заверили, что закупка была произведена «исключительно из крайней необходимости».

Филиппины, которые получают почти все необходимые им нефтяные ресурсы с Ближнего Востока, пытаются найти альтернативные источники для смягчения дефицита поставок, который привел к объявлению правительством чрезвычайного положения в энергетической сфере. Страна также ведет переговоры о поставках топлива из Японии, Китая, Южной Кореи и Индии.