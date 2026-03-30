ЦИК разрешила агитацию на маркетплейсах

Кандидаты и избирательные объединения могут размещать агитационные материалы на маркетплейсах при соблюдении законодательства о выборах, следует из разъяснений Центризбиркома, переданных «Ведомостям».

В комиссии указали, что участники кампании вправе самостоятельно определять формы и методы агитации, а также привлекать сторонние организации для ее проведения. Размещение материалов на маркетплейсах допускается на основании гражданско-правовых договоров.

Ограничения для такого формата остаются стандартными. Закон запрещает подкуп избирателей, в том числе через подарки, денежные выплаты, скидки или льготные предложения, связанные с голосованием. Также недопустимо включение коммерческой рекламы в агитационные материалы.

Отдельно отмечается, что запрещено проводить агитацию в день голосования и накануне, а при многодневном голосовании — с начала первого дня.

При этом предоставление услуг по размещению агитации должно осуществляться на равных условиях для всех кандидатов. Возможность выбора участия в таких проектах остается за самими маркетплейсами.

Эксперты указывают, что площадки обладают значительной аудиторией и инфраструктурой для взаимодействия с пользователями. В то же время эффективность агитации в таком формате оценивается как неопределенная.

Ранее сообщалось о проработке идей интеграции социальных инициатив в интерфейсы маркетплейсов с целью вовлечения пользователей в избирательный процесс. Конкретные механизмы таких проектов пока не утверждены.